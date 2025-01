Mann mit Messer verletzt

Nr. 0079

Kräfte des Polizeiabschnitts 17 erhielten gestern Abend Kenntnis von einem durch einen Messerstich verletzten Mann in Wedding. In der Hochstädter Straße eingetroffen, schilderte ihnen eine Zeugin, dass sie gegen 22.45 Uhr im Eingang einer dort befindlichen Bar auf den 41-jährigen Verletzten traf, der sie um Hilfe bat. Umgehend alarmierte sie Polizei und Feuerwehr. Rettungskräfte versorgten den im Oberkörper verletzten Mann und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zu den in Gänze noch unklaren Hintergründen der Tat ermittelt nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).