Tödlicher Verkehrsunfall

Nr. 0078

Gestern Mittag verstarb eine Fußgängerin in Folge eines Verkehrsunfalls in Alt-Hohenschönhausen. Nach ersten Erkenntnissen überquerte die 86-Jährige gegen 12.10 Uhr in der Hansastraße in Höhe eines Einkaufszentrums an einem Übergang die Straßenbahngleise in Richtung Kyllburger Weg, übersah dabei offenbar die Straßenbahn der Linie M4, die in Richtung Malchower Weg unterwegs war, und wurde von dieser angefahren. Die 86-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Der 55-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Die Hansastraße war zwischen dem Malchower Weg beziehungsweise der Darßer Straße und der Feldtmannstraße bis etwa 16 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.