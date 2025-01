Seniorin vermisst

Nr. 0077

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau. Die 66-jährige Yasmin HALLENSLEBEN, wird seit dem 6. Januar 2025, circa 14.45 Uhr, vermisst. Sie verließ an diesem Tag die Tagespflegeeinrichtung „domino world“ in der Wiener Straße 56 in Kreuzberg unbemerkt. Frau HALLENSLEBEN leidet an starker Demenz, deshalb wird davon ausgegangen, dass sie hilf- und orientierungslos ist. Sie ist auf Medikamente angewiesen. Die Vermisste ist Fremden gegenüber offen, ein sinnhaftes Gespräch ist jedoch nicht möglich. Frau HALLENSLEBEN führt keine Kommunikationsmittel oder Identifikationsnachweise mit. Fragen nach ihren Personalien kann sie nicht beantworten. Am Dienstag, den 7. Januar 2025 gaben zwei im Görlitzer Park befragte Personen an, Frau HALLENSLEBEN in die U-Bahn U3, Fahrtrichtung Krumme Lanke, einsteigen gesehen zu haben.

pakistanischer Phänotyp

circa 165 cm groß

schlank

schulterlanges schwarzes Haar

keine körperlichen Auffälligkeiten

Brillenträgerin, aber ohne Brille unterwegs

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Lederjacke, einen bunten Pullover, blaue Jeans, weiße Sneaker und einen bunten Schal.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat die Vermisste seit dem 6. Januar 2025, 14.45 Uhr, gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Telefonnummern (030) 4664-573430 (während der Bürodienstzeiten) oder unter der 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail an dir5k34@polizei.berlin.de oder per E-Mail an dir5k1dd@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.