Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 0076

Gestern Abend ereignete sich in Wilhelmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und ein Mann verletzt wurden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 36-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Nissan die Heerstraße in Richtung Pichelsdorfer Straße. Er soll bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden 50-jährigen Radfahrer und einem von rechts kommenden VW, mit dem eine 42-Jährige unterwegs war, zusammen. Beide befuhren zuvor die Nebenfahrbahn der Heerstraße in Richtung Gatower Straße und sollen bei Grün links abgebogen sein, um ihre Fahrten in der Jaczostraße fortzusetzen. Sowohl der 50-Jährige als auch die 42-Jährige verletzten sich dabei. Rettungskräfte brachten sie zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein auf Verkehrsdelikte spezialisiertes Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West).