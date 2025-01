Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0075

Gestern Mittag erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Neukölln Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt ein 46-Jähriger gegen 13.20 Uhr mit einem Transporter in der Sonnenallee kurz hinter der Hobrechtstraße in zweiter Reihe, öffnete seine Fahrertür und stieß mit dieser gegen den 53-Jährigen, der mit seinem Fahrrad an dem Transporter vorbeifuhr. Daraufhin geriet der Radfahrer in den linken Fahrstreifen und stieß dort mit dem in gleicher Richtung fahrenden Skoda einer 68-Jährigen zusammen. In der Folge stürzte der Radfahrer und erlitt Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die Unfallaufnahme am Ort.