Feuer in Tiefgarage

Nr. 0073

Gestern Abend wurden Kräfte der Polizei und der Feuerwehr zu einem Brand in einer Tiefgarage nach Friedrichshain alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen nahm ein Passant gegen 20.30 Uhr bei einem Spaziergang mit seinem Hund Rauchentwicklung aus der Tiefgarage an der Revaler Straße wahr und verständigte Polizei sowie Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten dann ein Feuer an einem dort geparkten Mercedes fest und löschten dieses. Vier weitere, dort geparkte Fahrzeuge wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Die Revaler Straße war für die Dauer der Löscharbeiten zwischen Modersohnstraße und Dirschauer Weg gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.