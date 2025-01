Vor Kontrolle geflüchtet und Widerstand geleistet – Drei Polizisten verletzt

Nr. 0072

Gestern Abend wurden drei Polizisten bei einem Einsatz in Friedrichshain verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollten zwei Zivilfahnder gegen 19.30 Uhr in der Lenbachstraße Ecke Simplonstraße zwei Personen in einem Smart wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels überprüfen. Dabei setzte der Fahrer plötzlich zurück, wobei ein Polizist durch die geöffnete Beifahrertür mitgerissen, zwischen der Tür und Karosserie des Fahrzeugs eingeklemmt und circa 30 Meter mitgeschleift wurde. Beim Rückwärtsfahren beschädigte der Fahrer zudem mehrere geparkte Fahrzeuge. Als der Smart kurzzeitig an einem geparkten Fahrzeug stehen blieb, konnte sich der Polizist aus der Situation retten. Beide Personen flüchteten in dem Smart bis zur Neuen Bahnhofstraße Ecke Boxhagener Straße, wo sie das Fahrzeug verließen und zu Fuß weiter flüchteten. Die beiden Polizisten, die das Fahrzeug zuvor kontrollieren wollten, hatten die Verfolgung aufgenommen, konnten aber zunächst nur den verlassenen Smart vorfinden. Aufmerksame Passanten gaben ihnen jedoch Hinweise auf den Fluchtweg der beiden jungen Männer, sodass sie schließlich mit Unterstützung von weiteren Einsatzkräften auf der Kynastbrücke festgenommen werden konnten. Dabei leisteten sie Widerstand, wodurch zwei weitere Einsatzkräfte an den Händen verletzt wurden. Einer der beiden wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die zweite Dienstkraft setzte ihre Arbeit fort, begibt sich aber gegebenenfalls noch selbst in ärztliche Behandlung. Der mitgeschleifte Polizist erlitt Verletzungen im Rippenbereich und musste seinen Dienst beenden, um sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus wurde er wieder entlassen. Beide Festgenommenen sind 20 Jahre alt. Bei dem Beifahrer fanden die Einsatzkräfte elf kleine Gefäße mit mutmaßlich Kokain, ein Mobiltelefon und 200 Euro, die mutmaßlich aus Drogenverkäufen stammen. Der Fahrer trug zwei Handys bei sich. Die aufgefundenen Dinge sowie der Smart wurden beschlagnahmt. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden keine weiteren Drogen gefunden und die beiden 20-Jährigen kamen wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) dauern an.