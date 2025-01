Unfall zwischen zwei Fahrradfahrenden – Senior verletzt

Nr. 0070

Heute Morgen kam es im Ortsteil Lankwitz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrenden, bei dem sich ein Senior verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 48-Jährige gegen 7.20 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Siemensstraße von der Wiesenstraße kommend in Richtung Mozartstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr plötzlich ein 85-Jähriger, ebenfalls mit einem Fahrrad, von einem Grundstück auf die Fahrbahn. Die beiden stießen zusammen, wobei der 85-Jährige das Gleichgewicht verlor und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung seiner Beinverletzung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein für Verkehrsdelikte zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).