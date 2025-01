Brand an einem Bundeswehr-Fahrzeug

Nr. 0067

In der vergangenen Nacht wurde ein Bundeswehr-Fahrzeug in Tempelhof durch Brandlegung beschädigt. Gegen 1.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Hattenheimer Straße alarmiert. Auf einem umzäunten Gelände einer Werkstatt stellten die eingetroffenen Einsatzkräfte Flammen an einem Lastwagen fest. Der Brand konnte gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin führt die weiteren Ermittlungen.