Versammlung im Zusammenhang mit Nahostkonflikt vor Alice-Salomon-Hochschule – Polizei Berlin zieht Bilanz

Nr. 0065

Die Polizei Berlin schützte gestern Abend in Hellersdorf eine spontan angezeigte Versammlung, die einen thematischen Bezug zum andauernden Nahostkonflikt hatte. Dafür waren insgesamt etwa 180 Dienstkräfte im Bereich der Alice-Salomon-Hochschule im Einsatz. Die Versammlung „Solidarität mit der Besetzung der Hochschule“ mit 80 Personen in der Spitze begann gegen 21.20 Uhr am Alice-Salomon-Platz und wurde gegen 22 Uhr mit etwa 30 Teilnehmenden von der Versammlungsleitung beendet. Im Rahmen der Kundgebung, die außerhalb des Hochschulgebäudes stattfand, wurden sechs Personen festgenommen und ebenso viele Strafermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Widerstands und versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet.

Der Kundgebung vorausgegangen war eine Aktion in der Hochschule, von der die Polizei Berlin gegen 12.50 Uhr Kenntnis erlangt hatte. Nach Rücksprache mit der Hochschulleitung wurde bekannt, dass sich im Audimax etwa 50 zum Teil vermummte Personen befinden. Die Hochschulleitung teilte der Einsatzleitung am Ort mit, dass eine Anwesenheit der Personen im Hochschulgebäude bis 21 Uhr geduldet werde. Im weiteren Verlauf wurden Transparente und Papierblätter ohne strafbaren Inhalt mit Bezug zum Nahostkonflikt an die Fassade und verschiedene Fenster der Hochschule angebracht. Eine Person soll aus einem Fenster heraus die Parole „From the river to the sea“ gerufen haben. Gegen 21.45 Uhr befanden sich keine Personen mehr im Gebäude.