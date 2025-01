Beschädigung an Polizeifahrzeug

Nr. 0063

In der vergangenen Nacht beschädigten Unbekannte in Neukölln einen Einsatzwagen der Polizei. Der Funkwagen stand aufgrund eines Einsatzes gegen 22.40 Uhr in der Silbersteinstraße. Als die Polizeikräfte mit dem Fahrzeug weiterfuhren, stellten sie fest, dass während ihrer Abwesenheit ein Reifen des Wagens zerstochen worden war und hielten sofort an. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.