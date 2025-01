Unbekannter Toter - Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 0061

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin um Hilfe bei der Identifizierung eines derzeit noch unbekannten Toten. Der Mann wurde am Donnerstag, den 24. Oktober 2024, im Westhafenkanal zwischen Goerdelersteg und Mörschbrücke tot aufgefunden. Bislang konnte er noch nicht identifiziert werden.

ungefähr 30 bis 40 Jahre alt

164 cm groß

kurzes rotblondes Haar

linke Brust: männliches Gesicht mit Dornenkranz

linker Oberarm: betende Frau und betende Hände, Rose, asiatische Schriftzeichen

linker Unterarm: asiatische Schriftzeichen

rechter Oberarm: Teufel

Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Toten machen?

Wo wird ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der (030) 4664-912444 (Hinweistelefon) oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin.