Goldschmiede überfallen

Nr. 0059

Bisher Unbekannte überfielen heute Vormittag eine Goldschmiede in Charlottenburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand klingelte ein Unbekannter gegen 11.55 Uhr an der Eingangstür des Geschäfts in der Fasanenstraße, die eine 30-jährige Mitarbeiterin öffnete. Daraufhin stürmte der Unbekannte mit einer zweiten Person in das Geschäft und bedrängte die 30-Jährige sowie ihre 27 Jahre alte Kollegin. Der zweite Unbekannte bedrohte dann die beiden Frauen mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Schmuck. Die Angestellten kamen den Aufforderungen nach und das Duo flüchtete anschließend mit der Beute in Richtung Fasanenplatz. Die Verkäuferinnen blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.