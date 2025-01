Versuchtes Tötungsdelikt an Großmutter

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0058

Heute Mittag haben die 3. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin und die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Marzahn übernommen. Ein 29 Jahre alter Mann alarmierte gegen 12.10 Uhr Rettungskräfte in die Kienbergstraße und gab an, seine 76 Jahre alte Großmutter getötet zu haben. Die Rettungskräfte fanden die lebensgefährlich verletzte Frau in ihrer Wohnung vor und brachten sie in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte des Abschnitts 32 nahmen den 29-Jährigen am Ort fest. Die Ermittlungen dauern an.