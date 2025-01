Zweite Bilanz in Zahlen zum Jahreswechsel 2024/2025

Nr. 0057

Mit Stand vom 6. Januar 2025 wurden für den Zeitraum vom 31. Dezember 2024, 18 Uhr, bis zum 1. Januar 2025, 6 Uhr, insgesamt 1.453 silvestertypische Straftaten mit 670 erfassten Tatverdächtigen registriert. Dabei wurden in der Pyroverbotszone am Alexanderplatz 14, in der Sonnenallee acht und im Steinmetzkiez keine silvestertypischen Delikte (Verstoß Waffengesetz, Verstoß Sprengstoffgesetz etc.) festgestellt.

Bei den erfassten Tatverdächtigen handelt es sich um eine rechnerische Gesamtzahl. Durch einzelne tatverdächtige Personen können dabei mehrere Straftatbestände erfüllt werden. Die Zahl der in den Sachverhalten erfassten Tatverdächtigen ist somit nicht mit der tatsächlichen Personenanzahl identisch. In 406 Fällen wurde jeweils eine tatverdächtige Person mit deutscher Staatsangehörigkeit erfasst, in 264 Fällen mit anderer Staatsangehörigkeit.

Als deutlicher Schwerpunkt, mit insgesamt 531 Taten, wurden Sachbeschädigungen und 274 Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Darüber hinaus wurden 241 Körperverletzungsdelikte und 54 Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz registriert.

Zahlreiche Personen wurden polizeilichen Folgemaßnahmen zugeführt, unter anderem wurden 22 Personen erkennungsdienstlich behandelt und bei einer Person wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Vier dieser Personen wurden in der Folge einem Bereitschaftsgericht vorgeführt. Gegen zwei dieser Personen wurden Haftbefehle erlassen, gegen eine Person ein Anschlussgewahrsam durch die Polizei Berlin angeordnet.

Im Rahmen der Erstberichterstattung wurde die Zahl von insgesamt 37 im Einsatzgeschehen verletzten Dienstkräften veröffentlicht. Eine durchgeführte Recherche und Nachmeldungen ergaben, dass mit Stand vom 6. Januar 2025 insgesamt 44 Dienstkräfte der Polizei im Einsatzgeschehen verletzt wurden. 17 Einsatzkräfte wurden durch eine Straftat verletzt, acht von ihnen durch Pyrotechnik. Da die Auswertungen noch andauern, können sich diese Zahlen noch verändern.

Insgesamt kam es zu 58 Angriffen auf Einsatzkräfte der Polizei sowie zu einem Angriff auf einen Rettungsdienstmitarbeiter. Unter die Begrifflichkeit „Angriffe“ fallen Körperverletzungen, tätliche Angriffe auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie gleichgestellte Personen.

Insgesamt wurden im Zusammenhang mit Angriffen auf Einsatzkräfte der Polizei und auf die Rettungskraft 40 Tatverdächtige namhaft gemacht. Hierbei handelt es sich um 16 Erwachsene, zwölf Heranwachsende und elf Jugendliche sowie ein Kind. Von den 40 bisher erfassten Tatverdächtigen wurden 21 mit deutscher und 19 Personen mit anderer Staatsangehörigkeit erfasst.

Darüber hinaus wurden mit dem Verkaufsbeginn von Pyrotechnik ab dem 28. Dezember 2024 stadtweit insgesamt 116 Kontrollen, unter anderem in Zusammenarbeit mit Ordnungsämtern verschiedener Bezirke, im Zusammenhang mit den Verkaufs- und Lagerbestimmungen von Pyrotechnik durchgeführt. Dabei wurden insgesamt fast sieben Tonnen illegale Pyrotechnik (darunter zum Beispiel 20 Kugelbomben), 944 Schuss Pyrotechnikmunition sowie Schreckschusswaffen beschlagnahmt. Insgesamt mussten 44 Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, gegen die Verordnung zum Sprengstoffgesetz und gegen das Waffengesetz, eingeleitet werden.