Festnahme nach Drogenhandel in Fahrzeug

Nr. 0056

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte in Schöneberg einen Mann fest, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Gegen 23.45 Uhr fiel Einsatzkräften in ziviler Kleidung ein Fahrzeug in der Feurigstraße auf, in das ein Mann auf der Beifahrerseite zu- und nach wenigen Momenten wieder ausgestiegen war. Eine Überprüfung des 32-Jährigen ergab, dass dieser zuvor in dem Auto ein Tütchen mit mutmaßlichem Cannabis erworben hatte. Kurz darauf überprüften Einsatzkräfte auch den 34-jährigen Autofahrer. Bei einer freiwillig gestatteten Durchsuchung des Mannes und des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte diverse Drogen, darunter fast 30 Mikroreagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain, Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie ein Mobiltelefon und beschlagnahmten alles als Beweismittel. Der 34-Jährige kam zur Feststellung seiner Identität in ein Polizeigewahrsam und wurde von dort für das ermittlungsführende Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) eingeliefert. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln dauern an.