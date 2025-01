Polizist rassistisch beleidigt und bedroht

Nr. 0055

Gestern Nachmittag beleidigte ein Mann einen Polizisten in der Wache des Abschnitts 52 in Kreuzberg rassistisch. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge waren Einsatzkräfte zuvor, gegen 16.30 Uhr, zur Kreuzung Gneisenaustraße Baerwaldstraße gerufen worden, weil dort ein offenbar stark alkoholisierter 43-Jähriger eigenmächtig den Verkehr geregelt hatte. Polizisten brachten den Mann, der aufgrund seines Zustandes kaum in der Lage war, selbstständig zu laufen, zum Abschnitt 52. Dort beleidigte er einen Beamten aufgrund von dessen Hautfarbe rassistisch und bedrohte diesen mit dem Tod. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 43-Jährigen einen Wert von etwa 2,7 Promille. Für ihn wurde ein Anschlussgewahrsam bis heute Morgen angeordnet. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.