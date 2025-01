Drei Männer nach Einbruch festgenommen

Nr. 0054

Gestern Abend wurden in Schöneberg drei mutmaßliche Wohnungseinbrecher festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge rief gegen 19.30 Uhr die Polizei in die Zietenstraße, weil im Hausflur eines dortigen Mehrfamilienhauses ihm unbekannte Männer mit Taschenlampen unterwegs waren. Polizeieinsatzkräfte nahmen das Trio noch im Hausflur fest. Weitere Ermittlungen im Haus ergaben, dass eine Wohnungstür im ersten Stock aufgebrochen und die Wohnung durchwühlt worden war. Bei den festgenommenen drei Männern im Alter von 45, 46 und 48 Jahren wurden mutmaßliche Einbruchswerkzeuge, unter anderem ein Schraubendreher, und mögliches Diebesgut in Form einer Videokamera aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen führt ein auf Einbrüche spezialisiertes Kommissariat der Direktion 4 (Süd).