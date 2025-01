Frau angegriffen sowie rassistisch und fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0053

Eine Frau erstattete gestern Abend Anzeige, nachdem sie in Schöneberg angegriffen und rassistisch sowie fremdenfeindlich beleidigt worden war. Die 62-Jährige gab an, gegen 19.40 Uhr in der Martin-Luther-Straße an einer roten Ampel gestanden zu haben, als eine Unbekannte sie unvermittelt zu Boden stieß und ins Gesicht schlug. Außerdem soll die Frau die 62-Jährige fremdenfeindlich und rassistisch beleidigt haben. Anschließend soll sich die Tatverdächtige über die Martin-Luther-Straße in Richtung Grunewaldstraße entfernt haben. Die Angegriffene erlitt Schmerzen und eine Schwellung im Gesicht und wollte sich gegebenenfalls selbständig in medizinische Behandlung begeben. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.