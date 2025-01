Senior bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Nr. 0052

Gestern Abend alarmierte ein 51-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses Polizei und Feuerwehr nach Schmargendorf. Ein Rauchmelder hatte ausgelöst, nachdem gegen 20.45 Uhr ein Weihnachtsbaum in einer Wohnung in dem Haus in der Rheinbabenallee in Brand geraten war. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 89-jährige Bewohner der Wohnung zunächst selbst versucht, den Brand zu löschen. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und musste von Rettungskräften zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch seine 80 Jahre alte Ehefrau wurde verletzt, sie konnte das Krankenhaus jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen.