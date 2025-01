Alkoholisiert in den Gegenverkehr geraten

Nr. 0051

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Johannisthal, in den drei Autos involviert waren. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 33-Jähriger gegen 16.30 Uhr das Ernst-Ruska-Ufer in Richtung A 113, als er kurz vor der Anschlussstelle Adlershof aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Kia in den Gegenverkehr geriet. In diesem kollidierte der mit insgesamt drei Personen besetzte Wagen erst mit einem Mercedes und danach mit einem Skoda samt Wohnwagenanhänger. Während die Insassen des Mercedes und des Skodas sowie ein 39-jähriger Mitfahrer des Kia unverletzt blieben, klagten der Kia-Fahrer selbst und sein elf Jahre alter Mitfahrer über Schmerzen an der Hand beziehungsweise im Bereich der Rippen. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus, in welchem dem 33-Jährigen aufgrund seines während der Sachverhaltsklärung gemessenen Atemalkoholwertes von knapp 1,9 Promille Blut abgenommen und der Elfjährige vorsorglich stationär aufgenommen wurde. Der Kia-Fahrer konnte das Krankenhaus im Anschluss verlassen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizeikräfte. Sowohl der Kia als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.