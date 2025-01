Mehrere Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt

Nr. 0050

Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 44-jähriger Autofahrer gegen 4 Uhr, während er die Oranienstraße in Richtung Moritzplatz befahren habe, in einen Sekundenschlaf gefallen sein. Der Mann kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen, wodurch mehrere andere Fahrzeuge ineinandergeschoben wurden. Insgesamt wurden acht Fahrzeuge beschädigt. Der 44-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des rechten Beins und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.