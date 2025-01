Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0046

In Mitte wurde eine Radfahrerin in der vergangenen Nacht bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen überquerte die 57-Jährige gegen 23.50 Uhr die Alexanderstraße an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Memhardstraße auf der Radwegfurt bei Rot. Ein 73-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Karl-Liebknecht-Straße nach links in die Alexanderstraße abbiegen wollte, konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr die Radfahrerin an. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 57-Jährige mit inneren Verletzungen, Kopf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.