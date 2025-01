Feuerwerksrakete in Wohnung geschossen - Festnahme erfolgt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0045

Wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung sowie der tateinheitlichen versuchten gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am heutigen Tag gegen 17 Uhr einen 23-jährigen Tatverdächtigen am Willy-Brandt-Flughafen fest.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am Silvesterabend gegen 18:30 Uhr eine Feuerwerksrakete gezielt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Treptower Straße in Neukölln geschossen zu haben. Die Rakete traf das Fenster der Wohnung im dritten Obergeschoss und zerstörte es. Durch die brennende Rakete wurde das Mobiliar im Schlafzimmer des 33-jährigen Wohnungsinhabers beschädigt. Aufgrund des schnellen Eingreifens des Wohnungsinhabers, der die brennenden Überreste der Rakete aus dem Fenster warf, konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnung verhindert werden. Die sich in der Wohnung befindliche Familie des Mannes sowie er selbst blieben unverletzt.

Die anschließenden intensiven Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen des Brandkommissariats des Landeskriminalamts und Staatsanwaltschaft führten zur Identifizierung und Festnahme des Tatverdächtigen. Er wird am morgigen Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Tiergarten zum Zwecke des Erlasses eines Haftbefehls vorgeführt.

Die Ermittlungen dauern an.