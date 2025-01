Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0044

In der vergangenen Nacht kam es in Tegel zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Frau verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenangaben war ein 40-Jähriger mit seiner 51-jährigen Beifahrerin gegen 0.40 Uhr mit einem Tesla auf der Veitstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße unterwegs. An der Kreuzung Berliner Straße Ecke Veitstraße kam ein Polizeieinsatzwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn auf der Berliner Straße in Richtung Veitstraße fuhr, von links. Der 40-Jährige wich dem Einsatzwagen aus und prallte gegen einen Ampelmast. Die 51-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und kam zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizeikräfte und der Tesla-Fahrer blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.