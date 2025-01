Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0043

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 13-jähriges Kind gegen 17.30 Uhr die Ruhlebener Straße bei roter Ampel überquert haben. Dabei habe das Kind den herannahenden Wagen eines 33-jährigen Mannes übersehen, der vom Baumgartensteg kommend in Fahrtrichtung Heidereuterstraße unterwegs war. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an. Das Kind erlitt Verletzungen im Bereich der Beine und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ruhlebener Straße war für die Dauer der Maßnahmen bis etwa 18.30 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.