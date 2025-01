Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Nr. 0042

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Neu-Hohenschönhausen, der von der Feuerwehr gestern Abend gelöscht wurde. Nach jetzigem Sachstand bemerkte ein Anwohner gegen 21.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer in dem Keller löschen. Im Anschluss ordnete der Katastrophenbeauftragte des Bezirksamtes Lichtenberg aufgrund der Unbewohnbarkeit des Hauses die Evakuierung dessen an. Zwei Feuerwehrmänner wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Verdacht der schweren Brandstiftung dauern an.