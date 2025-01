Ladendieb wiedererkannt – Zeuge wird angegriffen

Nr. 0040

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte zwei Männer in Moabit fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen erkannte ein 31-jähriger Sicherheitsmitarbeiter einer Drogerie gegen 21.15 Uhr am U-Bahnhof Birkenstraße einen Ladendieb wieder und hielt ihn fest. Anschließend soll er von zwei anderen Männern angegriffen worden sein. Durch den Angriff wurde der 31-Jährige am Kopf verletzt. Dem Festgehaltenen und dessen Begleitern gelang die Flucht mit der U-Bahn Richtung Westhafen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 3.50 Uhr erkannten Sicherheitsmitarbeiter der BVG am U-Bahnhof Nauener Platz zwei der drei Tatverdächtigen vom Abend wieder. Der 29-Jährige und 40-Jährige wurden durch Einsatzkräfte des Abschnitts 17 festgenommen und für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert, das die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.