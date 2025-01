Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0037

Gestern Nachmittag ereignete sich in Westend ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Gegen 17.30 Uhr soll der Neunjährige laut Aussagen von Zeugen den Fußgängerüberweg der Reichsstraße in Richtung Steubenplatz bei Rot überquert haben, als eine 61-jährige Autofahrerin die Reichsstraße Richtung Spandauer Damm befuhr. Als der Junge vom Mittelstreifen kommend die Fahrbahn betrat, fuhr ihn die Autofahrerin an. Er zog sich hierdurch Verletzungen am Kopf zu und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die Ermittlungen.