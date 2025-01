Zigarettenautomat gesprengt

Nr. 0036

In der vergangenen Nacht wurde ein Zigarettenautomat in Bohnsdorf gesprengt. Nach derzeitigem Stand vernahm ein Anwohner gegen 1.45 Uhr einen lauten Knall und entdeckte kurz darauf den gesprengten Automaten in der Schulzendorfer Straße, der durch die Detonation komplett zerstört wurde. Es wurde niemand verletzt. Die Polizeikräfte nahmen einen 34-jährigen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe fest und brachten ihn aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in ein Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.