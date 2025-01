Ohne Führerschein unterwegs und Verkehrskontrolle entzogen – Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Steglitz-Zehlendorf/Charlottenburg-Wilmersdorf

Nr. 0035

Gestern Abend nahmen Polizeikräfte in Wilmersdorf einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Gegen 21.30 Uhr beobachteten Kräfte einer Einsatzhundertschaft auf der BAB 115 in Höhe der Abfahrt Spanische Allee, dass ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr. In der Folge missachtete der Autofahrer sämtliche Anhaltesignale und flüchtete über die BAB 100, nahm die Abfahrt zum Kurfürstendamm und setzte seine Flucht über die Hubertusallee fort. An der Hubertusallee Ecke Herthastraße parkte der 20-Jährige seinen Mercedes, flüchtete weiter zu Fuß durch eine Parkanlage in die Carl-Ludwig-Schleich-Promenade und entkam vorerst. Im weiteren Verlauf ermittelten die Einsatzkräfte die Anschrift des Heranwachsenden und nahmen ihn in seiner in Wilmersdorf befindlichen Wohnung, die stark nach Cannabis roch, fest. Bei der anschließenden staatsanwaltschaftlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Kräfte rund 20 Kilogramm Cannabis, weitere Betäubungsmittel, diverse verschreibungspflichtige Arzneimittel, Bargeld im vierstelligen Bereich, eine Feinwaage, ein Einhandmesser, eine Schreckschusswaffe, eine geladene Luftdruckwaffe sowie den Fahrzeugschlüssel des Mercedes und beschlagnahmten alles. Darüber hinaus wurde bekannt, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den geparkten Mercedes stellten die Einsatzkräfte als Tatmittel ebenfalls sicher. Der mutmaßliche Dealer kam zum Zwecke einer Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam, das er danach wieder verlassen durfte. Der 20-Jährige muss sich wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Betäubungsmittelhandels in nicht geringer Menge mit Waffen, des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz sowie des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel verantworten. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte sowie ein Jugendkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) führen gemeinsam mit einem Rauschgift- und Arzneimittelkommissariat des Landeskriminalamts die weiteren Ermittlungen.