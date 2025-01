Seniorin auf Fahrrad bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0033

Gestern Nachmittag kam es im Ortsteil Friedrichshagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Eine 37-jährige Autofahrerin war gegen 14 Uhr auf der vorfahrtberechtigten Bölschestraße in Richtung Müggelseedamm unterwegs. Gleichzeitig befuhr eine 88-jährige Fahrradfahrerin die kreuzende Aßmannstraße in Richtung Peter-Hille-Straße. Auf der Kreuzung Bölschestraße/Aßmannstraße fuhr die Autofahrerin gegen die von links in die Kreuzung einfahrende Radfahrerin. Sowohl weitere Zeugen als auch die beiden Frauen gaben später den Einsatzkräften gegenüber an, dass die Sicht wegen des hohen Verkehrsaufkommens stark eingeschränkt gewesen sei und beide deshalb nur mit geringer Geschwindigkeit gefahren seien. Dennoch konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen, als die Seniorin plötzlich in die Kreuzung einfuhr. Durch den Zusammenstoß fiel die 88-Jährige vom Fahrrad und verletzte sich an einem Fuß. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen führt ein für Verkehrsdelikte zuständiges Kommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).