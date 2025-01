Silvesternacht – Haftbefehle erlassen

Neukölln/Mitte

Nr. 0026

Im Zusammenhang mit der vergangenen Silvesternacht hat ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen sowie gegen einen 17-Jährigen erlassen.

Der 20-Jährige wird des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tatmehrheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung, schweren Landfriedensbruchs sowie des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verdächtigt. Er soll in der Silvesternacht gegen 20 Uhr im Bereich des Kottbusser Damms pyrotechnische Gegenstände auf zwei Fahrzeuge geworfen haben, wobei ein Fahrzeug getroffen wurde und abbremsen musste. Außerdem soll er gegen Mitternacht am Maybachufer zusammen mit einer Gruppe von etwa 15 Personen eine Barrikade aus Mülltonnen, E-Scootern und Holzlatten errichtet und anschließend Polizeikräfte sowie Einsatzfahrzeuge mit einer Feuerwerksbatterie beschossen und mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen haben. Die pyrotechnischen Gegenstände sollen zudem Passanten knapp verfehlt haben.

Dem 17-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit dem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Er soll gegen Mitternacht am Alexanderplatz aus einer Gruppe von mindestens fünf Personen heraus illegale Feuerwerkskörper in Richtung von Einsatzkräften der Berliner Polizei geworfen haben. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.

Der Haftbefehl gegen den 20-Jährigen, welcher die Tat bestreitet und bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wurde in Vollzug gesetzt. Der 17-Jährige wurde vom Vollzug der Untersuchungshaft unter Auflagen verschont.

Die Ermittlungen dauern an.