Mann zu Boden gestoßen und ausgeraubt

Nr. 0025

Unbekannte Täter schlugen und beraubten in der vergangenen Nacht in Hellersdorf einen Mann. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 28-Jährige gegen 23 Uhr auf dem Gehweg des Feldberger Ringes auf dem Weg nach Hause. Dabei griffen ihn drei derzeit noch unbekannt gebliebene Männer an und stießen ihn zu Boden, wobei er sich eine blutende Kopfwunde zuzog. Einer der Angreifer bedrohte ihn zudem mit einem Messer. Anschließend durchsuchten sie ihn sowie seinen Rucksack und entwendeten persönliche technische Gegenstände und Geld. Erst als er anfing zu schreien, ließen die Männer von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 28-Jährige schleppte sich bis zu seinem Wohnhaus, wo eine Nachbarin die Polizei rief. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).