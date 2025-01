Brandstiftung an geparkten Pkw

Nr. 0023

In Tempelhof wurden in der vergangenen Nacht drei Fahrzeuge durch ein Feuer beschädigt. Gegen 0.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin auf einem Hinterhof in der General-Pape-Straße zwei brennende Pkw und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehrkräfte löschten die Flammen an beiden Autos, konnten jedoch nicht verhindern, dass diese fast vollständig ausbrannten und ein weiteres Fahrzeug, welches daneben stand, beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen