Verletzter nach Streit im Imbiss

Nr. 0020

In einem Imbisslokal in Marzahn gerieten gestern Abend mehrere Personen in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen mehrere unbekannt gebliebene Tatverdächtige einen 45 Jahre alten Mann gegen 19.30 Uhr aus dem Lokal in der Rabensteiner Straße gezogen und ihn mit Fäusten und Fußtritten attackiert haben. Eine 38 Jahre alte Frau soll dem 45 –Jährigen zudem eine Metallstange auf den Hinterkopf geschlagen haben. Hintergrund soll eine länger zurückliegende Beleidigung gewesen sein. Anschließend sollen sich die Angreifer vom Ort entfernt haben. Die 38-Jährige sei jedoch etwas später mit einer Gabel in der Hand zurückgekehrt und habe dem bereits Verletzten und seiner Ehefrau angedroht, ihnen die Augen auszustechen. Alle Beteiligten standen offenkundig unter Alkoholeinfluss. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei der 38-Jährigen ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 45-Jährige wurde mit Kopfverletzungen von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.