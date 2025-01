Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

In Wedding wurde ein Radfahrer gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen überquerte der 41-Jährige gegen 15.15 Uhr die Seestraße an der Einmündung Nordufer auf der Radwegfurt bei Rot. Ein 64-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Seestraße in Richtung Osloer Straße unterwegs war, konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Radfahrer an. Nachdem Passanten am Ort Erste Hilfe geleistet hatten, brachten alarmierte Rettungskräfte den 41-Jährigen mit inneren Verletzungen, Kopf- und Beinverletzungen sowie einem Rippenbruch zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden am Auto. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.