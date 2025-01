Heranwachsende nach Streit verletzt

Nr. 0017

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Britz alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 4 Uhr im Bereich des U-Bahnhofs Grenzallee zu einem Streit zwischen mehreren Heranwachsenden gekommen sein. Im Bereich der Buschkrugallee sei es in der Folge zu einem Handgemenge gekommen. Im Zuge dessen erlitt ein 20-Jähriger eine Stichverletzung am Oberkörper sowie Schnittverletzungen. Ein 19-Jähriger trug eine Schnittverletzung an der Hand davon. Die beiden Verletzten wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.