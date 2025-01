Mann ins Gleisbett gestoßen

Nr. 0016

In Mitte haben zwei Männer heute Vormittag einen 26-Jährigen ins Gleisbett der U-Bahn gestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen hatte der 26-Jährige die beiden 40 und 49 Jahre alten Tatverdächtigen gegen 10.45 Uhr angesprochen, nachdem diese wiederholt Böller ins Gleisbett der U 3 im U-Bahnhof Kurfürstenstraße geworfen haben sollen. Nach einem kurzen Streitgespräch hätten die beiden dann mit Fäusten und Glasflaschen auf den 26-Jährigen eingeschlagen, ihn getreten und in das Gleisbett geschubst. Kurz bevor die nächste U-Bahn einfuhr, gelang es Zeugen, dem 26-Jährigen aus dem Gleisbett zu helfen. Er klagte über Schmerzen und Hautabschürfungen, wollte aber zunächst keine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten, alarmierte Einsatzkräfte konnten sie jedoch in der Nähe festnehmen. Freiwillige Atemalkoholmessungen ergaben bei dem 49-Jährigen einen Wert von über 1,7 Promille, bei dem 40-Jährigen einen Wert von über 0,8 Promille. Im Polizeigewahrsam mussten sie sich erkennungsdienstlichen Behandlungen und Blutentnahmen unterziehen. Anschließend wurden sie an ein Fachkommissariat Polizeidirektion 2 (West) überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.