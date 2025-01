Fahrer eines „Kokstaxis“ festgenommen

Nr. 0013

Gestern Abend vermiesten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 27 einem mutmaßlichen Drogenhändler in Moabit das Silvestergeschäft. Sie unterzogen den Wagen, mit dem der 26-Jährige gegen 22 Uhr in der Reuchlinstraße unterwegs war, einer Verkehrskontrolle. Bei der Befragung förderte der Mann freiwillig aus seiner Hose eine Socke zutage, in der sich mehrere Dutzend Verkaufseinheiten Kokain befanden. Er wurde festgenommen, das Kokain, Bargeld im unteren dreistelligen Bereich – mutmaßlicher Handelserlös – sowie zwei Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. Im Polizeigewahrsam musste sich der Tatverdächtige einer Blutentnahme unterziehen. Er wurde an ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.