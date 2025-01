Mann mit Flasche niedergeschlagen

Nr. 0011

Nach einem Streit in Lichtenberg wurde in der vergangenen Nacht ein Mann mit einer Flasche niedergeschlagen. Gegen 1.50 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zur Frankfurter Allee Ecke Gürtelstraße alarmiert, wo der 21-Jährige bewusstlos auf dem Gehweg lag. Nach Zeugenaussagen war es zuvor in einer Bar in der Nähe zu einem verbalen Streit zwischen mehreren Personen gekommen, woraufhin der 21-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter den Ort fluchtartig in verschiedene Richtungen verlassen hätten. Vier Männer sollen den 21-Jährigen verfolgt und ihm mit einer zerbrochenen Flasche auf den Hinterkopf geschlagen haben. Daraufhin sei der 21-jährige zu Boden gegangen. Seine Verfolger sollen dann auf den bereits liegenden Mann eingetreten haben. Der 21-Jährige erlitt eine Schnittverletzung am Kopf. Ein 25-jähriger Zeuge leistete Erste Hilfe, bevor alarmierte Rettungskräfte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.