Mann bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Nr. 0010

Nach einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in Prenzlauer Berg endete die Silvesternacht für einen jungen Mann im Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen überquerte der 24-jährige Fußgänger die Danziger Straße auf Höhe der Knaackstraße kurz nach 1 Uhr bei Rot. Dabei übersah er offenbar die aus Richtung Schönhauser Allee kommende Straßenbahn der Linie M10. Obwohl der 36-jährige Tramfahrer eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fußgänger mit Verletzungen am Kopf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Der Straßenbahnfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.