Mann mit Schlagring attackiert

Nr. 0001

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Hellersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 1 Uhr in einer Grünanlage in der Ludwigsfelder Straße nach einem Streit mehrfach mit einem Schlagring auf einen 34-jährigen Mann eingeschlagen haben. Dabei habe der Mann auch nicht von seinem Gegenüber abgelassen, als dieser auf dem Boden gelegen habe. Anschließend stieg der Angreifer im Beisein einer weiteren Person in einen Wagen und fuhr davon. Der 34-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Gesichts und des Hinterkopfs und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.