Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nach Verkehrsunfallflucht und Stichverletzung

Nr. 1101

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 46 zu einer verletzten Person nach Lichterfelde alarmiert. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen sei es gegen 00:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung am Ostpreußendamm zwischen mindestens zwei Beteiligten gekommen, in deren Verlauf ein polizeibekannter 28-Jähriger Stichverletzungen am Rücken erlitt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte verweigerte der Verletzte weiteren Angaben zum Sachverhalt. Der mutmaßliche Täter war nicht mehr am Ort. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. In unmittelbarer Nähe konnte in der Goethestraße ein Verkehrsunfall festgestellt werden, bei dem der Fahrer eines Kleinwagens zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte und vom Unfallort geflüchtet war. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurden an einem der beschädigten Autos Blutspuren gesichert, die sich auf dem Gehweg sowie auf der Fahrbahn Richtung Ostpreußendamm fortsetzten. Einige Meter vom Unfallort entfernt stellten Polizisten einen unverschlossener hochwertigen SUV fest, der augenscheinlich ebenfalls mit dem Verkehrsunfall und dem Verletzten im Zusammenhang stehen könnte. Die ermittelnden Einsatz- und Ermittlungskräfte dehnten ihre Spurensuche deshalb weiter aus, so dass der SUV und der Kleinwagen schließlich für die weiteren Ermittlungsschritte sichergestellt wurden. Gegen 3 Uhr alarmierte eine Anwohnerin dann die Polizei, da ein Unbekannter mehrmals an ihrer Wohnungstür geklingelt hatte. Der Unbekannte konnte von den ermittelnden Kräften als der 30-jährige Fahrer des sichergestellten Kleinwagens identifiziert werden. Er gab an, dass er in einen Streit mit einem Unbekannten in der Goethestraße verwickelt gewesen sei. Plötzlich habe er einen Schuss gehört und sei aus Angst mit seinem Auto geflüchtet. Hierbei habe er den Unfall verursacht und sich dann -außerhalb seines Autos- in der Nähe versteckt. Die Hintergründe der geschilderten Sachverhalte und des Unfallhergangs sowie die Prüfung möglicher Zusammenhänge mit anderen kriminellen Strukturen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.