Verkehrsunfall mit sechs Verletzen und drei beschädigten Autos

Nr. 1096

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Westend. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenangaben befuhr ein 85-Jähriger gegen 17:40 Uhr mit einem Hyundai die Badenallee und wollte links in die Heerstraße in Richtung Theodor-Heuss-Platz abbiegen. Hierbei stieß er mit einem BMW zusammen, mit dem eine 20-Jährige in der Heerstraße in Richtung Länderallee unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der BMW in die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Renault zusammen, in dem der 33-jährige Fahrer und eine 32-jährige schwangere Beifahrerin saßen. Die Motorblöcke des BMW und des Renault gerieten in Brand. Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin wurde auf den Unfall aufmerksam und löschte die Brände mit einem Feuerlöscher. Anschließend leistete er erste Hilfe bis die Rettungskräfte und Feuerwehrleute am Unfallort eintrafen. Seine Kollegin setzte parallel einen Notruf ab. Der Fahrer des Hyundai wurde mit Verletzungen am Oberkörper und seine 85-jährige Beifahrerin mit Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die BMW-Fahrerin sowie ihr 17-jähriger Beifahrer wurden mit Prellungen in Krankenhäuser gebracht. Der Renault-Fahrer hatte Brüche an einer Hand und einem Bein erlitten und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Bei seiner 32 Jahre alten Beifahrerin, die ebenfalls in Krankenhaus gebracht worden war, konnte später die Lebensgefahr ausgeschlossen werden, da der Gesundheitszustand stabilisiert werden konnte. Alle Verletzen verblieben stationär in den Krankenhäusern. Während der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Heerstraße zwischen dem Theodor-Heuss-Platz und der Jafféstraße von 17:45 Uhr bis 23:50 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.