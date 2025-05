Gefährliche Körperverletzung durch Schlagring und Gullideckel

Nr. 1095

Heute Morgen wurden Polizeikräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung im Märkischen Viertel alarmiert. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll ein 33-Jähriger gegen 8:30 Uhr einen Kiosk an der Wesendorfer Straße betreten haben und mit einem Schlagring einen 64-jährigen Kunden unter anderem im Gesicht und den 72-jährigen Kioskbesitzer an einer Hand verletzt und beleidigt haben. Danach sei der Angreifer geflüchtet, beleidigte dabei einen 43-Jährigen Passanten und griff diesen mit Gullideckeln an. Der Passant erlitt Verletzungen am Kopf und einem Arm. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 33-jährige Angreifer flüchtete unterdessen in ein Mehrfamilienhaus am Senftenberger Ring, wo er die Scheibe eines Aufzuges des Wohnhauses beschädige und eine stark blutende Handverletzung erlitt. Zwischenzeitlich eingetroffene Polizeikräfte nahmen den Tatverdächten am Ort fest. Dessen Schlagring fanden sie noch in der Nähe und beschlagnahmten ihn. Weitere alarmierte Rettungskräfte brachten den 33-jährigen Tatverdächtigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen, insbesondere zum noch unbekannten Hintergrund werden von dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt und dauern an.