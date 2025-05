Kind tritt auf Straßenbahngleise - von Straßenbahn angefahren

Nr. 1084

Gestern Mittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in Alt-Hohenschönhausen verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben betrat der Zwölfjährige kurz vor 12 Uhr die Straßenbahngleise der Linie M6, die entlang der Landsberger Allee verlaufen. Kurz vor der Haltestelle Genslerstraße wurde der Junge von der Straßenbahn angefahren. Die 27-jährige Tramfahrerin, die die Bahn in Richtung Hackescher Markt steuerte, leitete noch eine Notbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Alarmierte Rettungskräfte brachten das an Kopf und Bein verletzte Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Straßenbahnfahrerin stand sichtbar unter dem Eindruck des Geschehens und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie ab. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr der Linie M6 in beiden Richtungen für knapp eine Stunde beeinträchtigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.