Einbruch in ein Juweliergeschäft

Nr. 0995

Heute früh brachen zwei Unbekannte in ein Juweliergeschäft in Steglitz ein. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Duo gegen 3.55 Uhr mit einem Kleinwagen in das Geschäft, das sich im Erdgeschoss eines Einkaufszentrums in der Schloßstraße befindet. Hierzu durchbrachen die Täter zuvor mit dem Audi eine Eingangstür des Einkaufszentrums und legten den Weg zum Juwelier mit dem Auto zurück. Dort zerstörten sie dann mit dem Wagen die Zugangstür des Geschäfts und gelangten so in das Innere. Sie öffneten mehrere Vitrinen gewaltsam und entwendeten Schmuck. Ein Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums wurde auf den Einbruch aufmerksam. Als die Tatverdächtigen den Zeugen bemerkten, bedrohten sie ihn. Kurz darauf fuhren die Diebe mit dem Wagen aus das Einkaufszentrum, ließen den stark beschädigten Audi im Harry-Bresslau-Park zurück und flüchten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.