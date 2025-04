Mit Pyrotechnik beschossen

Nr. 0943

Am gestrigen Abend griffen Personen aus einer Gruppe zwei Jugendliche sowie deren Verwandte in Kreuzberg an. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich eine 15-Jährige mit ihrer 16-jährigen Schwester und ihrer 21-jährigen Tante gegen 18 Uhr in der Graefestraße zum Einkaufen aufhielt. Dort seien sie auf eine Gruppe von mehreren männlichen Personen getroffen, von denen 17 Personen im Alter von 14 bis 23 Jahren nachträglich festgestellt werden konnten. In der Gruppe befand sich auch der 15-jährige Exfreund der 15-Jährigen. Er habe mehrere Beleidigungen ausgesprochen, dann eine pyrotechnische Batterie gezündet, sie auf die drei jungen Frauen gerichtet und diese beschossen. Dabei sei die 16-Jährige an der Schulter verletzt worden und habe Brandlöcher an der Kleidung davongetragen. Die 21-Jährige erlitt ein Knalltrauma. Neben dem Angriff durch Pyrotechnik sollen zumindest ein 19-Jähriger und zwei 18-Jährige aus der Gruppe heraus auch mit Flaschen, Steinen und Stöcken geworfen haben. Die herbeigeeilte Mutter der beiden angegriffenen Mädchen versuchte, die Lage zu beruhigen, sei jedoch ebenfalls beleidigt und bedroht worden. Alarmierte Polizeikräfte stellten die Gruppe, überprüften die Personalien und beschlagnahmten ein Pfefferspray. Zudem wurde die Wohnung des genannten 15-Jährigen durchsucht, was zum Auffinden und Sicherstellen diverser pyrotechnischer Gegenstände und eines Mobiltelefons führte. Die weiteren Ermittlungen werden im Jugendkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) geführt.