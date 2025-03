Brennende Fahrzeuge

Nr. 0815

In der vergangenen Nacht brannte ein Auto in Waidmannslust. Gegen 1:10 Uhr meldeten Anwohner ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Schluchseestraße. Der BMW brannte vollständig aus. Durch die Hitze wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Brandbekämpfer löschten den Brand vollständig, konnten jedoch einen Totalschaden an den Fahrzeugen nicht verhindern. Es wurde niemand verletzt. Weitere Ermittlungen zur Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.